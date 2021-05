Kommunalpolitik in Erkelenz : Ausschuss soll Arbeit aufnehmen

Erkelenz Dabei geht es den Erkelenzer Sozialdemokraten um das Thema „sozialer Wohnraum“ in Erkelenz. Ein Lenkungsausschuss soll nun zügig die Arbeit aufnehmen.

Die SPD setzt sich für mehr sozialen Wohnraum in Erkelenz ein. Über den Stadtrat wurde der Weg für die Einrichtung eines Lenkungsausschusses eröffnet, der sich der Verbesserung des Angebots an Sozialwohnungen widmen soll. Die SPD erwartet angesichts des Bedarfs an sozialem Wohnraum, dass sich der Lenkungsausschuss zügig konstituiert und die Arbeit aufnimmt. Am Anfang sollen die Verwaltung, Ratsmitglieder und Wohnungsbauexperten die bisherigen „Handlungskonzepte Wohnen“ aus 2013 und 2017 bewerten und die Möglichkeiten prüfen, die die Stadt hat, sich für mehr sozialen Wohnraum einzusetzen. Das Ziel ist die Erstellung eines Sonderkonzepts im bestehenden „Handlungskonzept Wohnen“. Die Stadtverwaltung müsste sich dann danach richten.