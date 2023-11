Flüchtlinge in Erkelenz SPD fordert Sozialarbeiter

Erkelenz · Die Zahl der Geflüchteten in Erkelenz hat zuletzt massiv zugenommen, zudem auch die Zahl der Konflikte unter ihnen. Die SPD will, dass deren Probleme stärker in den Fokus genommen werden.

08.11.2023 , 05:10 Uhr

In Erkelenz beschäftigt sich auch ein Arbeitskreis regelmäßig mit dem Thema Integration. Foto: Stadt Erkelenz

Die Lage in den Flüchtlingsunterkünften in Erkelenz spitzt sich weiter zu. Fast täglich komme es dort zu Auseinandersetzungen, Kostenpflichtiger Inhalt häufig zu Polizeieinsätzen, berichtete die städtische Integrationskoordinatorin Samira Meurer zuletzt im Ausschuss für Soziales. Im gleichen Ausschuss hatte der Erste Beigeordnete Hans-Heiner Gotzen gesagt, dass mittlerweile 855 Flüchtlinge in Erkelenz untergekommen sind. Da die Zahl weiter steigen soll, könnte bald die 1000er-Marke überschritten werden. Die Erkelenzer SPD sorgt sich um die soziale Betreuung der Geflüchteten. In einem Antrag fordert die Ratsfraktion nun, dass die Stadt einen Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin anstellen soll, um die Betreuung zu verbessern. Es sei kurzfristig nicht damit zu rechnen, dass sich die Situation in der Flüchtlingslage entspannen werde, „im Gegenteil“, so die SPD. „Es ist zu erwarten, dass die auch jetzt schon vorhandenen Spannungen und Konflikte zunehmen werden“, Ein Sozialarbeiter habe das Ziel, „Konfliktsituationen vermeiden zu helfen und bestehende möglichst aufzulösen“, so die SPD. Gleichzeitig könne die Person die bereits bestehenden Betreuerinnen und Betreuer entlasten. Dass diese ebenfalls seit Monaten absolut am Limit arbeiten, hatte im Ausschuss zuletzt Anna Bergs vom Kinderschutzbund berichtet. Auch bei Kindern treten inzwischen verstärkt psychische Probleme auf, die eigentlich mit einer Therapie gelöst werden müssten: „Viele Kinder sind mittlerweile seit ein bis zwei Jahren hier, da ploppen verstärkt Traumata und Erlebnisse aus der Vergangenheit auf. Die Wartezeiten sind sehr lang, vor allem, wenn die deutsche Sprache nicht beherrscht wird.“ Die neue Stelle könne laut SPD die bestehenden Leistungen ergänzen und vertiefen und „an der Schnittstelle zwischen der Flüchtlingskoordinatorin der Stadt, den Leistungen der Betreuungsinstitutionen und anderen Beteiligten ansetzen“. Die SPD führt weiter aus: „Zusammen betrachtet kann diese gezielte Sozialarbeit nicht nur Geflüchteten helfen, sondern auch dazu beitragen, die Akzeptanz der Geflüchteten in der Erkelenzer Bevölkerung weiterhin zu sichern und die Qualität der Unterbringungseinrichtungen zu stabilisieren.“ Dies funktioniere nicht mit einem „Weiter so“. Dass die Situation in den Flüchtlingsheimen angespannt sei, habe verschiedene Gründe: „Die akuten Probleme resultieren aus einem langjährigen Leben von Personen unterschiedlicher Herkunft und Religionen in sehr beengten Wohnverhältnissen, aus persönlichen Fluchterfahrungen, Perspektivlosigkeit, aus der Frustration über schleppende Verfahren und fehlende Aussichten, jemals eine eigene Wohnung finden zu können“, so die SPD.

(cpas)