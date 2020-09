Bilanz der Erkelenzer Sonnenschein eG : Deutlich mehr Ökostrom produziert

Die Satteldachanlage auf der Gemeinschaftshauptschule Erkelenz wurde 2010 als eine der ersten der Genossenschaft errichtet. Foto: Erkelenzer Sonnenschein eG

Erkelenz Die Erkelenzer Sonnenschein eG hat ihre Prognose übertroffen. Das Geschäftsjahr 2019 war stark, denn die sieben Photovoltaikanlagen haben 1,2 Millionen Kilowattstunde Ökostrom produziert.

Auf der Generalversammlung der Erkelenzer Sonnenschein eG berichteten die Vorstandsmitglieder über ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019. Die sieben Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern öffentlicher Gebäude und die beiden Freiflächenanlagen an der Grünabfuhr in Erkelenz produzierten im Kalenderjahr 2019 zusammen 1,2 Millionen Kilowattstunden Ökostrom. Damit können in Deutschland rund 300 Haushalte mit vier Personen während eines gesamten Jahres mit Energie versorgt werden.

Mit diesem Ergebnis liegt die Stromproduktion 17 Prozent über der ursprünglichen Prognose. Das gute Ergebnis ist vor allem auf das sonnenreiche Jahr 2019 zurückzuführen. Es ist bereits das dritte Jahr in Folge, in dem die PV-Anlagen überdurchschnittlich gut produzieren, aufgrund der vielen Sonnenstunden in den heißen und trockenen Sommern. Wegen der guten Erträge wird für die Mitglieder eine Dividende von sechs Prozent ausgeschüttet.

Ein Meilenstein im vergangenen Jahr war die Erweiterung der Freiflächenanlage an der Grünabfuhr. Hier ging im Juli 2019 eine zweite PV-Anlage mit einer Leistung von 580 Kilowatt peak in Betrieb. Es gab eine Vor-Ort-Besichtigung für Mitglieder, und auch das Stadtradeln Erkelenz machte auf einer seiner Routen Halt an der neuen Anlage, um sich zu informieren und diese in Augenschein zu nehmen.

Insgesamt haben die PV-Anlagen der Genossenschaft seit Inbetriebnahme der ersten Anlage im Jahr 2009 rund 3770 Megawattstunden an grünem Strom erzeugt. Damit konnten – im Vergleich zur durchschnittlichen Energiegewinnung aus fossilen Energieträgern – 3016 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden.