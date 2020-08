Musik in der Erkelenzer Innenstadt : Sommertaverne mit „Kuhl un de Gäng“

Musik in der Erkelenzer Innenstadt

Bei der nächsten Sommertaverne in Erkelenz sind die Jungs von "Kuhl un de Gäng" am Start. Foto: Manuel Pickartz

Erkelenz Die kölschen Musiker sind bei der Sommertaverne ein Highlight. Am Samstag, 15. August, sind sie zu Gast in Erkelenz. „Kuhl un de Gäng“ hat Erkelenz 2015 beim Lambertusmarkt kennen- und schätzen gelernt.

Die Idee der Sommertaverne war wohl richtig, denn sie hat schon viele Freunde und Zuspruch gefunden. Mit „Kuhl un de Gäng“ geht die Sommertaverne am Samstag, 15. August, in die nächste Runde. „Die Band zählt zu den Superstars des kölschen Karnevals und verspricht einen Abend, der nicht zu toppen sein wird“, freut sich Stephan Jopen vom Stadtmarketing. Er hofft auf viele Besucher.

„Diese tolle Truppe mit einem kometenhaften Aufstieg und einer ganz besonderen Beziehung zur Erka-Stadt wird das Publikum so richtig einheizen“, ist sich Jopen sicher. „Ich han dä Millowitsch jesinn“ oder auch „Loss mer springe“ und „Bes et Leech usjeiht“ sind nur drei der vielen Hits der bemerkenswerten Band „us Kölle“.

Seit Mitte Mai sind an den Wochenenden auf den Märkten und Plätzen der Innenstadt hochkarätige Künstler, um die Erkelenzer musikalisch zu unterhalten – und dies kostenlos und draußen. Mit der Aktion will das Stadtmarketing den Besuchern und der Gastronomie gleichermaßen etwas Gutes tun. Das Unterhaltungsprogramm belebt die Innenstadt, schafft eine entspannte Atmosphäre und sorgt für viel Zulauf in den Kneipen, Bistros und Cafés. „Eine klassische Win-Win-Situation“, bringt Jopen das Konzept auf den Punkt.