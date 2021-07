Ab 30. Juli : Sommerfest im Erkelenzer Ziegelweiherpark

Erkelenz In Erkelenz sind Musik, Comedy und Fahrradfest geplant. Es ist die erste größere Veranstaltung im Park seit knapp zwei Jahren. Der Veranstalter hat ein breites Programm aufgestellt.

Lange sind große Feste, wie zum Beispiel die Bierbörse, her, doch nun kommt auch in Erkelenz endlich wieder etwas Schwung in die Festbranche. Ab dem 30. Juli wird bis zum 15. August in Erkelenz im Ziegelweierpark ein Sommerfest gefeiert. Bei der Veranstaltung, die zum Großteil von Andreas Born von der Agentur EMG koordiniert wird, sollen viele Stände mit Fassbier, Cider, Süßigkeiten und vielem mehr die Leute anziehen.