Johanniter-Stift Erkelenz feierte : Sommerfest mit vielen Planschbecken

Erkelenz Johannisfest im Johanniter-Stift Erkelenz als buntes Familienfest. Große Begeisterung beim Auftritt des Folklorechores Rjabinuschka.

Die Bewohner des Johanniter-Stifts Erkelenz baumelten mit ihren Füßen in den Planschbecken, während die Kinder in den bunten Becken, die im Garten der Einrichtung standen, hockten. Die Planschecke gehörte zu den Attraktionen beim Johannisfest, dass ein Familienfest war. Dafür sorgte auch Clown Sascha Weingran, der Jung und Alt mit seiner Gießkanne begoss.

Zum Programm gehörten zudem eine Line-Dance-Aufführung der „Johanniter Cow Girls“ und der Auftritt des Folklorechors Rjabinuschka in traditioneller farbenfroher Tracht, der mit russischen Volksweisen wie „Balalaika“ für Unterhaltung sorgte. Gaby Kerst, Leitung Sozialer Dienst, sprach das aus, was viele Angehörige, Gäste, darunter auch Bewohner der Wohngruppe der Lebenshilfe und aus befreundeten Einrichtungen, und die Bewohner des Johanniter-Stifts dachten: „Das war ein schöner Auftritt mit tollen Stimmen und Kostümen. Wir haben lange darauf gewartet, dass ihr bei uns mal auftretet.“ Für weitere musikalische Unterhaltung war Alleinunterhalter Alfred verantwortlich. Eine sommerliche Cocktailbar, Bodypainting für Kinde, eine Tombola sowie ein Eis- und Grillstand waren weitere Attraktionen bei dem bunten Fest. Schließlich trat Gaby Kerst noch einmal ans Mikrofon, um mit Katharina Sauer auf ihre Ausstellung anzustoßen. Noch bis Ende Oktober zeigt die leidenschaftliche Malerin im Stift Blumenbilder in Aquarell und Acryl. „Schließlich ist Sommer. Die Leute freuen sich bunte Blumen zu sehen. Das macht fröhlich“, sagte sie.