Ferienspiele in Gerderath : Kinder sind von der Feuerwehr begeistert

Erkelenz Ferienwoche fand bei der Feuerwehr ihren Höhepunkt. Gerderather Wehrleute organisierten Erlebnisstationen für Kinder des Jugendzentrums Cirkel.

Eigentlich sollte für die 36 Kinder, die in den ersten zwei Wochen im Evangelischen Kinder- und Jugendzentrum Cirkel in Gerderath an den Sommerferienspielen teilnahmen, ein Ausflug zu einem Indoor-Spielplatz der krönende Abschluss sein. Doch am vorletzten Tag begeisterte die Kinder ein Besuch bei der Freiwilligen Feuerwehr Gerderath so sehr, dass sich alle einig waren: „Das ist nicht zu toppen und der coolste Tag in den Ferienspielen.“ Die Ehrenamtlichen der Löschgruppe hatten einiges auf die Beine gestellt, berichtet Mona Bobrow, die Leiterin des Cirkel, die mit neun Betreuern die Kinder zur Feuerwehr begleitet hatte.