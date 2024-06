Erkelenzer Ferienspiele Das ist das Sommerprogramm für Kinder und Jugendliche

Bereits am letzten Schultag, dem 5. Juli, lädt die Stadt Erkelenz die Schüler der Klassen fünf bis zwölf zur „School’s Out Party“ von 16 bis 21 Uhr ins Erka-Bad ein, das ab 12 Uhr für den allgemeinen Betrieb geschlossen wird. In den beiden ersten Wochen der Sommerferien werden Workshops angeboten, die zu Kreativität, Spiel und Sport einladen. Zudem wird für die Zwölf- bis 17-Jährigen unter anderem ein Ausflug zur Wasserski-Anlage am Amici Beach, eine Fahrt ins Phantasialand sowie in den Kletterwald angeboten.