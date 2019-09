Thema im Stadtrat : Erkelenz soll Hochschulstandort werden

Für Erkelenz sollen strukturverbessernde Institutionen und Projekte initiiert werden. So kommt unter anderem der Wunsch nach einer Hochschule zustande. Foto: dpa. Foto: Franziska Koark

Erkelenz Die Fraktionen im Stadtrat haben die Verwaltung aufgefordert, ein Konzept zu erarbeiten, um auf dieser Grundlage „Gespräche zur Ansiedlung einer Wissenschafts- und/oder Forschungseinrichtung für die Stadt Erkelenz“ zu führen.

Ziel des Antrags ist es, in Gesprächen mit Behörden, Ministerien, Wissenschaftlern, Forschungseinrichtungen und der Zukunftsagentur Rheinisches Revier geeignete und strukturverbessernde Institutionen und Projekte zu identifizieren, die in einem weiteren Prozess zur Ansiedlung gelangen und konkretisiert und beantragt werden können. Mit anderen Worten: Die Politik wünscht, dass Erkelenz Hochschulstandort wird.

Beschluss Zwei Gegenstimmen gab es auch bei dem Beschluss, die Grundsteuer B zu senken. Die 500.000 Euro, die dadurch auf 18.000 Haushalte verteilt würden, machten den einzelnen bei 27,77 Euro pro Jahr „weder arm noch reich“, argumentiert etwa die Grüne Annemarie Schroer. Stattdessen sollte die Stadt das Geld lieber in die Kinderbetreuung oder den Umweltschutz investieren. Die große Mehrheit im Stadtrat stand hingegen auf dem Standpunkt, durch die Senkung der Grundsteuer löse die Stadt ein Versprechen ein, das sie bei der letzten Erhöhung dieser Steuer 2005 gegeben hatte. Damals war versprochen worden, die teuer wieder zu senken, wenn es die städtische Haushaltslage ermöglicht.

Zwangsläufig einstimmig beschloss der Stadtrat bei seiner Sitzung im Alten Rathaus den entsprechenden Antrag; vor allem die SPD freute sich. Sie habe, so Rainer Rogowsky, mehrfach diesen Antrag gestellt und auch dieses Mal den Anstoß für den gemeinsamen Antrag gegeben.

Die Harmonie unter den Ratsvertretern war vorbei, als sie über das „Integrierte Handlungskonzept“ für Erkelenz-Mitte beraten sollten. Unter dem Stichwort „Erkelenz 2030“ ist in einem langen Prozess mit mehrfacher Bürgerbeteiligung ein Konzept erstellt worden. Die Bürgerpartei drohte bereits mit einem Bürgerbegehren, falls die Verwaltung wagen sollte, Parkplätze auf dem Markt zu entfernen. Die Freien Wähler/UWG lehnten das Konzept ab, weil es ausschließlich auf Fördergeldern basiere. Die Mehrheit im Rat hatte eine andere Betrachtungsweise: Das Konzept sei mit der größten Bürgerbeteiligung aller Zeit in Erkelenz entstanden. Es biete einen Rahmen für die zukünftige Entwicklung. Über jede einzelne Maßnahme würde diskutiert und beschlossen und die Finanzierbarkeit geprüft werden.

Emotional wurde Bürgermeister Peter Jansen beim anschließend doch einstimmig beschlossenen Antrag, die Anrainerkonferenz zu unterstützen. In dieser Konferenz sind die 19 Kommunen vertreten, die im Braunkohlerevier unmittelbar wegen des Tagebaus oder der Kraftwerke durch die RWE-Tätigkeit betroffen sind. Bislang kämen diese Kommunen nicht zu Wort, in der IRR („Inde-Rur-Region“ alias Industrieregion Rheinisches Revier) ebenso wie in der Nachfolgeeinrichtung ZRR (Zukunftsagentur Rheinisches Revier). Weder im Bund noch im Land nehme man die direkt betroffenen Kommunen zur Kenntnis, sonder rede nur mit Einzelpersonen. Der viel beredete Strukturwandel und das zugrundeliegende Strukturförderungsgesetz berücksichtigten die Sorgen und Nöte der Anrainerkommunen ungenügend. Es könne nicht sein, dass er als Peter Jansen zur nächsten Sitzung im Rahmen der Strukturwandelgespräche nach Berlin eingeladen werde, nicht aber als Bürgermeister der Stadt Erkelenz, der gemeinsam mit den anderen 18 Anrainerkommunen deren Belange thematisiert. Die Gefahr sei groß, dass die Anrainer nicht zu Gehör kommen, wenn sie sich nicht als Einheit zeigen würden.