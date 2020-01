Fußweg von Keyenberg (neu) nach Erkelenz : Neue Laternen machen den Schulweg sicherer

Erkelenz Um die Schulwege sicher zu machen, hatte der Bezirksausschuss beantragt, die Installation von Laternen zwischen Keyenberg (neu) und Borschemich vorzuziehen.

Weil der Wirtschaftsweg von Keyenberg (neu) nach Borschemich für Fußgänger und Fahrradfahrer die neue Hauptverbindungsachse nach Erkelenz darstellt, sind dort 14 Solarlaternen aufgestellt worden. Diese Maßnahme dem Endausbau vorzuziehen, hatte der zuständige Bezirksausschuss im Februar 2019 beantragt, nachdem dort berichtet worden war, dass in dem tagebaubedingten Umsiedlungsort bereits die ersten Schüler leben. Für die ist dieser Weg über das Feld und am Wäldchen des Wasserwerks vorbei der tägliche Schulweg, sowohl zur Luise-Hensel-Schule am Salierring als auch zum Schulzentrum in der Innenstadt.