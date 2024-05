Sieben Bands, sieben Locations So war die Erkelenzer Musiknacht

Rockig ging es weiter an der Erkelenzer Burg: Die Band Leergut“ heizte gemeinsam mit den Horny Horns das Publikum mit den eigenen Songs richtig ein und bot ein Kontrastprogramm zu der klassischen Musik in der Kreismusikschule. Die Besucher blieben trotz des erwarteten Regenwetters trocken – unter besten Bedingungen konnte also gemeinsam zu den Songs der lokalen Bands gefeiert werden. Hausherr Peter Fellmin von den Freunden der Burg zeigte sich neugierig zu Beginn des Auftritts und erklärte: „Wir wissen nicht, was auf uns zukommt und lassen es auf uns zukommen“ – rund 200 Zuhörer zog es auf das Gelände der Burg, das Ensemble konnte das Publikum mit den selbst geschriebenen Songs überzeugen – Zugaberufe inklusive. Zur gleichen Zeit gab es Folk, Blues und Rock in der Leonhardskapelle aus der Feder der Hückelhovener Band Bug in a Rug.