Bike’n‘BBQ in Erkelenz So verbinden sich das Grillen und Radeln

Das 40 Kilogramm schwere Spanferkel am Grill rösteste vor sich hin, die „Vlanzenbraterey“ bot vegane Grillspeisen an, an anderen Grillständen gab es alles, was der Grillfreund begehrt – von der „Hardware“, also dem Grill“, bis hin zur „Software“, also dem leckeren Grillprodukt. Manch einer deckte sich noch vor Ort mit gebackenem Holzofenbrot oder Saucen für die heimische Grillfete ein – und für Informationen rund um das Zweirad, mit dem der Kalorienverbrauch angeregt werden kann, sorgten Zweiradhändler. Die wichtigste Erkenntnis: „Der Trend gehen eindeutig zum E-Bike“, wie André Derouaux von der Zweirad-Schmiede weiß. Ein zweiter Trend ist der zu breiten Reifen. „Das macht das Fahren auf sandigen oder unbefestigten Wegen sicherer.“ Das Gleichgewicht auf einem Fahrrad zu halten, ist vornehmlich für ältere Menschen nicht immer leicht. Aber auch sie brauchen auf den Fahrgenuss unter freiem Himmel und auf Touren durch die Natur nicht unbedingt verzichten. Das Geschäft „E-motion“ stellte Dreiräder mit elektrischer Unterstützung vor.