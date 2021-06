Mobilität in Erkelenz : So sieht der Bus der Zukunft aus

Auf dem Betriebsgelände der Westverkehr GmbH wurde der wasserstoffbetriebene Bus der portugiesischen Firma Caetano vorgestellt. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz In zwei Jahren sollen in Erkelenz und Hückelhoven Wasserstoffbusse unterwegs sein. Dahinter steckt ein bundesweit einzigartiges Projekt für erneuerbare Energie.

Der Kreis Heinsberg will bundesweit zu einem Vorreiter bei der Produktion von grünem Wasserstoff werden. Passend dazu hat nun auch die Westverkehr, das Verkehrsunternehmen des Kreises, ihre Pläne für die Anschaffung von klimafreundlichen Wasserstoffbussen vorgestellt. Die Westverkehr plant, zunächst zehn solcher Busse zu kaufen und auf den Linien 401 und 402 (jeweils Erkelenz-Hückelhoven-Heinsberg) einzusetzen. Auf den Straßen des Kreises werden die High-Tech-Busse aber frühestens in zwei Jahren regelmäßig unterwegs sein.

Optisch unterscheidet den Wasserstoffbus, der von der portugiesischen Firma Caetano hergestellt wird, dabei so gut wie gar nichts von einem herkömmlichen Linienbus. Der große Unterschied befindet sich auf dem Dach. Dort befindet sich die Brennstoffzelle, die Wasserstoff in Energie verwandelt und so eine Batterie speist, die den Bus elektrisch antreibt. Für eine besonders hohe Motorleistung, etwa beim Fahren bergauf, schaltet sich die Brennstoffzelle direkt in den Antrieb ein. Statt einer Abgaswolke zeugt hinter dem Bus eine Wasserlache von dem fortschrittlichen Antrieb. Das Fahrzeug hat eine Reichweite von 400 Kilometern.

Info Neun Unternehmen im Kreis beteiligt Projekt An dem Bestreben, im Kreis Heinsberg ein ganzheitliches Wasserstoffsystem aufzubauen, sind neun Unternehmen aus dem Kreis beteiligt, zudem der Kreis, die Kreiswirtschaftsförderung und die Stadt Heinsberg. Standort Konzentrieren soll sich die Erzeugung, Verdichtung, Speicherung und Anwendung von Wasserstoff im Industriepark in Oberbruch.

„Mobilität ist für uns so wichtig wie die Luft zum Atmen. Sie führt aber leider dazu, dass sich das Klima verändert. Deshalb ist es extrem wichtig, beim Verkehr zukünftig den Klimaschutz mitzudenken“, sagte Westverkehr-Geschäftsführer Udo Winkens. Bis die neue Technologie im Kreis Heinsberg straßentauglich ist, muss aber noch einiges passieren. In erster Linie braucht es eine Wasserstofftankstelle, idealerweise auf dem Westverkehr-Werksgelände in Geilenkirchen – die nächste für Busse geeignete Zapfsäule steht derzeit allerdings noch in Frechen.

Landrat Stephan Pusch ist sehr zuversichtlich, dass man im Kreis in zwei Jahren deutlicher weiter ist. Schließlich hatte auch auf seine Initiative hin erst vor zwei Wochen eine Unternehmergruppe aus dem Kreis angekündigt, am Standort Oberbruch ein ganzheitliches grünes Wasserstoffsystem entwickeln zu wollen. Dort sollen Umwandlung, Speicherung und Abgabe an den Endverbraucher erfolgen.

Beteiligt ist neben der Westverkehr auch der Automobilzulieferer Denso, der einen seiner Deutschlandstandorte in Wegberg hat und ebenfalls großes Interesse an der Weiterentwicklung des emissionsfreien Antriebs hat.

Mit ihren Wasserstoffbussen tourt die Firma Caetanoo derzeit durch ganz Europa – schließlich ist das Interesse an der vielversprechenden Technologie groß. Zum Ortstermin in Geilenkirchen kam der Wasserstoffbus direkt aus Paris, um dann weiter nach München zu fahren. Nirgendwo anders in Europa denke man allerdings so fortschrittlich wie in Deutschland, sagte Vertriebsleiter Joao Paulo Rosado Caeiro: „Die Franzosen haben gestern noch geschwärmt, wie weit die Deutschen beim Thema Wasserstoff schon sind und wie viel besser die Infrastruktur ist.“

Im Bezug auf die Speicherung von grüner Energie ist Wasserstoff die derzeit vielversprechendste Technologie. Erneuerbare Energie, hauptsächlich durch Wind und Sonne, wird im Kreis Heinsberg bereits jetzt in großen Mengen produziert – sie ist bisher aber kaum effizient speicherbar und daher nicht immer zu den Zeitpunkten verfügbar, zu denen sie gebraucht wird. Durch Elektrolyse lässt sich grüne Energie hingegen ohne große Verluste zu Wasserstoff umwandeln, der wiederum durch Brennstoffzellen umweltfreundlich in Energie zurückverwandelt werden kann – das ist allerdings noch ineffizient und unwirtschaftlich. Durch die bislang unübliche Konzentration an einem Standort soll die Technologie aber kontinuierlich weiterentwickelt werden – ähnlich wie die Windkrafttechnologie, die ebenfalls Jahrzehnte brauchte, ehe sie annähernd wirtschaftlich wurde.