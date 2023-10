Großveranstaltung in Erkelenz So schön war der Bauernmarkt

Bei bester Stimmung eröffnen die Organisatoren am Wochenende den Hohenbuscher Bauernmarkt, der auch in diesem Jahr wieder Hunderte von Besuchern auf das Gelände des Kreuzherrenklosters Hohenbusch gelockt hat. Mit dabei sind auch Peter London, stellvertretender Erkelenzer Bürgermeister, die rheinische Kartoffelkönigin Jule Bonsels und Kreislandwirt Christoph Deckers. In seiner Rede erzählt Mitorganisator Christian Helpenstein von den Anfängen der Veranstaltung, bei der es nur 25 Stände gab, heute sind es bei der 24. Auflage des Markts 150.