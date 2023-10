Vor der Neueröffnung So sah der Erkelenzer Grünring früher aus

Am kommenden Donnerstag, 26. Oktober, wird der neue Grünring an der Erkelenzer Westpromenade eröffnet. In den vergangenen Monaten war er komplett neu gestaltet worden. Ziel war, mehr Aufenthaltsqualität zu schaffen. Dazu sind unter anderem Spielgeräte sowie Fitnessgeräte installiert worden, die künftig allen Bürgern zur Verfügung stehen. Neu gestaltet wurde auch das Entree zur künftigen Kreismusikschule.