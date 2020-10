Mit Abstand am Straßenrand : So plant Immerath seinen Martinszug

In Immerath soll am 12. November der Martinszug ziehen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Immerath Die Kinder in Immerath sollen vor allem in diesem Jahr nicht leer ausgehen, darum plant der Ort das Martinsfest. Auch hier ist klar, das das Fest unter veränderten Bedingungen stattfindet.

Auch dieser Zug wird anders sein, als man ihn im Dorf bisher gekannt hat. Um den umfangreichen Hygienevorschriften gerecht zu werden, wird die Veranstaltung wie folgt ablaufen: Die Martinsfeier findet am Donnerstag, 12. November, statt. Beginn ist um 18 Uhr. Alle Kinder mit ihren Laternen und ihrer Begleitung sollen sich einen geeigneten Platz am Straßenrand auf den Gehsteigen beiderseits der Rurstraße zwischen Kaisersaal und Küchenstudio Hahn suchen, an dem man genügend Sicherheitsabstand einhalten kann. Wird der Sicherheitsabstand nicht eingehalten, müssen die Besucher einen Mundschutz tragen. Die Kinder und deren Begleitung sollen sich in diesem Jahr nicht in den Zug einreihen und nicht mitziehen.