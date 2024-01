Ab diesem Wochenende So läuft der Sitzungskarneval in Erkelenz

Golkrath Die Knallköpp laden am 3. Februar zu einer Kindersitzung in die Mehrzweckhalle ein. Schon vorher stehen in Golkrath zwei traditionelle Termine an: Das Möhnenhängen am kommenden Samstag, 13. Januar, und der Prinzenbiwak am 27. Januar, wenn die befreundeten Gesellschaften zu Gast sind.