Auftakt in Erkelenz Schützen freuen sich auf die Festsaison

Mit dem Start des Mai fängt es auch bei den Schützen in Erkelenz langsam wieder an zu kribbeln: Nachdem der Schützenbezirk Erkelenz, zu dem in aktiver und passiver Rolle knapp 3500 Frauen und Männer zählen, am vergangenen Wochenende bereits einen Einklang gegeben hat, geht es nun wieder los. Die Christophorus-Bruderschaft in Gerderath ist am 6. und 7. Mai die erste, die durch die Straßen ziehen wird.