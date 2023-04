Überblick in Erkelenz So läuft es auf den städtischen Baustellen

Erkelenz · Ob an Schulen, Plätzen oder Kitas: In Erkelenz rollen an vielen Stellen die Bagger. Bauamtsleiter Martin Fauck gibt einen Überblick.

12.04.2023, 05:10 Uhr

Blick auf den Franziskanerplatz: Bis zum Sommer soll er eröffnet werden. Foto: Christos Pasvantis

Nicht nur die Erkelenzer Innenstadt ist momentan gefühlt eine einzige Großbaustelle – auch in den Außenorten läuft für die Stadt gerade eine Vielzahl an Bauvorhaben. Im Bauausschuss hat Martin Fauck, Leiter des Hochbauamts, vor wenigen Tagen einen Überblick über den Stand der Dinge gegeben.