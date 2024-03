In Erkelenz So läuft die Sozialarbeit in Kindergärten

Stellen wie diese seien eine große Bereicherung und würden die Erzieherinnen in ihrer täglichen Arbeit stark entlasten, berichtete Sara Engelmann. Auch die Stadt Erkelenz sei sehr zufrieden mit der Arbeit, erklärte Hans-Heiner Gotzen, Erster Beigeordneter. Allerdings, so Gotzen, sei die finanzielle Förderung der Stellen durch das Land Nordrhein-Westfalen begrenzt, nämlich bis 2025. Der Jugendhilfeausschuss hat bereits beschlossen, die Sozialarbeiterinnen auch darüber hinaus zu beschäftigen. Das, so Gotzen, sei etwas, das auch die Politik immer bedenken müsse, wenn es um vermeintlich attraktive Förderangebote des Landes gehe: Ist der Förderzeitraum ausgelaufen, können die entstandenen Strukturen nicht mehr zurückgebaut werden. „Denn dafür ist diese Arbeit zu wertvoll“, sagte Gotzen.