Pläne in Erkelenz So könnte das neue Kölner Tor aussehen

Dass der sogenannte „Feller-Propeller“ am Kölner Tor nach Plänen der Stadtverwaltung in den kommenden Jahren Kostenpflichtiger Inhalt abgerissen werden soll, hatten wir in der vergangenen Woche bereits berichtet. Auch einen Entwurf für eine Neuplanung des Platzes hat das Aachener Planungsbüro MWM bereits vorgelegt.