Markt, Kitas und Alte Schule So ist der Stand auf den Erkelenzer Baustellen

Am Erkelenzer Marktplatz findet derzeit die umfassende Neugestaltung der Oberflächen sowie Kanalsanierungsarbeiten statt. Hier gab es in den vergangenen Wochen große Fortschritte: Die Arbeiten der Versorgungsträger sind weitgehend abgeschlossen. Der Stollenvortrieb, mit dem der Kanal unterirdisch saniert wird, ist mittlerweile knapp 34 Meter vorangeschritten. Das bedeutet, dass nun von der anderen Seite, im Bereich des Kölner Tors, ein zweiter Stolleneingang gebaut wird. Die Arbeiter sollen sich dann in der Mitte treffen, um so Zeit zu sparen. Im Bereich von Kirchstraße und Johannismarkt wurde derweil neues Pflaster gelegt, derzeit wird vor der Kirche gearbeitet. In der Aachener Straße ist ein Großteil der Pflasterung halbseitig erfolgt, die andere Seite erfolgt in den kommenden Wochen. Ein Teil des Natursteinpflasters vom Markt wurde bereits ausgebaut und wird für den Wiedereinbau derzeit bearbeitet.