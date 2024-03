Bau in diesem Jahr So geht es beim Erkelenzer Skatepark weiter

(cpas) In diesem Jahr soll Erkelenz einen neuen Skatepark am Willy-Stein-Stadion an der Westpromenade erhalten. Hans-Heiner-Gotzen, Erster Beigeordneter der Stadt, hat im Jugendhilfeausschuss nun ein Update über den Planungsstand geliefert. „Wir wollen im Herbst 2024 fertig sein“, sagte Gotzen.