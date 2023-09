Straßensanierung in der Erkelenzer Innenstadt So geht es auf den Baustellen weiter

In einem nächsten Schritt werden die Abwasserkanäle im vorderen Bereich der Brückstraße saniert. Ab Donnerstag, 14. September, beginnen die Arbeiten. Während der Kanalarbeiten ist die Brückstraße nur bis zum Reifferscheidtsgäßchen befahrbar, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Der Verkehr wird über das Reifferscheidtsgäßchen zur Ostpromenade abgeleitet. Um die Erreichbarkeit der privaten Stellplätze und Garagen am Johannismarkt sowie der Parkplätze am Markt zu gewährleisten, wird die Einbahnstraßenregelung am Johannismarkt auf der Seite des „Jedermann“ aufgehoben. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende November.