Fertigstellungstermin steht So geht es am Erkelenzer Grünring weiter

(RP) Der Rasen vor der Erkelenzer Burg, wo in diesen Tagen die Burgkirmes aufgebaut wird, wächst und gedeiht schon wieder, ansonsten bleibt der Grünring an der Westpromenade allerdings weiterhin eine Baustelle. Das soll sich bald ändern: Bis Ende Oktober soll die Grünfläche fertiggestellt sein, teilte die Stadt Erkelenz am Mittwoch mit.