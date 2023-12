Erkelenzer Band Neue Wege führen Hätzblatt nach Köln

Zugute kommen der Band auch neue Musiker wie Ingo Cremers (Gesang, Gitarre) und Uwe van Helden (Bass). „Sie haben sich reibungslos eingefügt, sie passen gut zu unserem Charakter“, so Reiner Jennißen weiter, der aus langer Erfahrung weiß, wie wichtig für einen Frontmann die Band hinter ihm ist. Und dann fällt ihm ein, wie damals alles begann, etwa Mitte der 1980er Jahre. „Red Label“, so hieß die Schülerband, in der Jennißen erste musikalische Erfahrungen sammelte. „Das Tolle ist, dass alle, die damals in der Band waren, noch heut in unterschiedlichen Bands aktiv sind“, sinniert Reiner Jennißen zufrieden. Auch Christopher Viehausen steigt da ein: „Bei mir sind es auch schon 40 Jahre, in denen ich Musik auf der Bühne mache.“ Aber genug sinniert, schließlich steht die Session vor der Haustür. Es werden ab sofort übrigens zwei Tourbusse durch die Region rollen, ein Band- und ein Materialbus. Christopher Viehausen: „Auch die Crew hinter der Band ist immer wichtig und entscheidend für das Funktionieren der Auftritte.“