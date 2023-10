Anschauungsunterricht in Erkelenz So funktioniert eine energetische Sanierung

In der Theorie lässt sich vieles sagen, in der Praxis entscheidet sich, ob das Ergebnis zufriedenstellend ist oder nicht. Das gilt auch für die energetische Sanierung von Gebäuden, die das Ziel hat, der Immobilie die bestmögliche Energiebilanz zu verschaffen. Was bei Neubauten relativ leicht erreichbar ist, ist bei Bestandsgebäuden nicht immer so einfach – und je älter ein Haus ist, desto aufwendiger und komplizierten könnte sich Sanierung gestalten. Wie in einem unter Denkmalschutz stehenden Haus eine moderne Sanierung mit Wärmedämmung und eine gewaltige Verbesserung der Energiebilanz möglich ist, demonstrierte der Klimaschutzmanager der Stadt Erkelenz, Oliver Franz, gemeinsam mit dem Bauherrn Adolf Sommer im Haus an der Kölner Straße 57 neben dem neuen Amtsgericht, in dem sich bis vor einigen Monaten Arztpraxen befanden.