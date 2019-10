Neues Angebot an Grundschule Keyenberg (alt) : Grundschule bietet an: In der Pause zur Ruhe kommen

Grundschule bietet an: In der Pause zur Ruhe kommen

Erkelenz Pause mal anders an der Grundschule Keyenberg: Die Kinder lernen den neuen Snoezelraum kennen.

Ruhige Musik läuft im Hintergrund, gedämpftes, farbiges Licht taucht den Raum in eine beruhigende Stimmung. Lichtflecken leuchten an der Wand, die Wassersäule sprudelt. Auf bequemen Podesten oder Matten haben es sich die Kinder in Keyenberg gemütlich gemacht. Einmal Pause machen, eine Auszeit nehmen in schöner Atmosphäre, so ganz ohne Lärm oder Hektik. Das ist jetzt an der Grundschule Keyenberg möglich.