Jahresbericht 2023 SKFM mit alarmierender Bilanz

Insgesamt 38 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt der SKFM, der auf zahlreiche Aktivitäten im abgelaufenen Jahr zurückblickt. So nahm man beispielsweise am Tanz-Flashmob unter dem bezeichnenden Motto „One Billion Rising" in Erkelenz teil, um ein Zeichen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen zu setzen. Die Männer-Wohngemeinschaft Die Weiche unternahm einen Angel-Ausflug und festigte beim gemeinsamen Paintball-Spiel in Mönchengladbach Teamgeist und Zusammenhalt. Das Format der Caritas-Sommertouren nutzte der SKFM im August, um auf die großen finanziellen Sorgen der Betreuungsvereine hinzuweisen. Der Bundestagsabgeordnete Wilfried Oellers und Thomas Schnelle als Landtagsabgeordneter waren der Einladung nach Erkelenz gefolgt, wo Stationen wie das Amtsgericht oder das Alte Rathaus aufgesucht wurden. Ein wichtiger Schritt war für den SKFM die Einrichtung eines kostenlosen Rechtsberatungsangebots im September. Juristin Daniela Rothgang steht Frauen in Nöten bei juristischen Fragen regelmäßig zur Verfügung. Auf dem Hückelhovener Wochenmarkt beteiligte sich der SKFM im November am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen unter dem Motto „Orange the World". Das 30-jährige Bestehen der Klinkumer Wohngemeinschaft Mutter und Kind, die liebevoll „Muki" genannt wird, wurde im gleichen Monat gefeiert.