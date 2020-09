Am 10. September auch in Erkelenz : Sirenen ertönen am bundesweiten Warntag

Am 10. September auch in Erkelenz

Am 10. September heulen in Erkelenz 21 Sirenen. Pünktlich um 11 Uhr geht es los. Diese Probewarnung führt die nationale Warnzentrale im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe durch. Foto: Feuerwehr

Erkelenz Die Sirenen werden heulen: Zum ersten Mal findet der bundesweite Warntag statt, um 11 Uhr geht es mit dem Probealarm los. Im Stadtgebiet Erkelenz werden damit insgesamt 21 Sirenen getestet.

Erstmals findet am Donnerstag, 10. September, der bundesweite Warntag statt. In den kommenden Jahren steht dieser immer am zweiten Donnerstag im September auf dem Programm. An diesem gemeinsamen Aktionstag von Bund und Ländern werden in ganz Deutschland pünktlich um 11 Uhr mit einem Probealarm sämtliche Warnmittel ausgelöst. Auf die Stadt Erkelenz bezogen bedeutet das: Es werden insgesamt 21 Sirenen heulen.