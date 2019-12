Beliebtes Event im Erkelenzer Kino : Eine Schaukel aus dem Erlös des Konzerts „Sing Mött“

Erkelenz Aus den Erlösen des „Sing-Mött-Konzerts“ in 2019 konnte eine Schaukel für Kinder in Holzweiler angeschafft werden. Schon bald findet der Vorverkauf für die beliebte Veranstaltung im nächsten Jahr statt.

Es ist der vielleicht größte Chor im Erkelenzer Land: Wenn im Erkelenzer Kino 350 Menschen ein karnevalistisches Lied nach dem anderen mitsingen, ist wieder Zeit für „Sing Mött“. Im Februar 2020 geht das Mitsingkonzert in die nächste Runde – vorher konnten sich die Beteiligten aber noch über ein schönes Ergebnis des Konzerts in 2019 freuen: Auf dem Spielplatz in Holzweiler weihten Musiker und Organisatoren von „Sing Mött“ eine neue Nestschaukel (Foto) ein. Finanziert wurde sie aus den Erlösen der Veranstaltung im Februar dieses Jahres. „Der Überschuss aus den Eintritten, dazu eine Kollekte im Saal und eine Spende der Kreissparkasse Heinsberg haben diese Schaukel möglich gemacht“, berichtet Raphael Meyersieck von der KulturGarten GmbH, die „Sing Mött“ veranstaltet.