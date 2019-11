Kirche in Schwanenberg : ZDF-Moderatorin beim „Gottesdienst auf dem Sofa“

Kirche in Schwanenberg

Erkelenz Shakuntala Banerjee ist beim zehnten „Gottesdienst auf dem Sofa“ zu Gast bei Pastor Robin Banerjee.

Seit April ist Shakuntala Banerjee stellvertretende Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios und Moderatorin des Magazins „Berlin direkt“. Sie wird in der evangelischen Kirche in Schwanenberg über Journalismus sprechen und wie es ist, auf die Politiker in Berlin zu treffen. Dass sie nicht die Schwester des Schwanenberger Pastors ist und woher sie sich dennoch kennen, wird sicherlich ebenfalls zur Sprache kommen.