Seniorensport Erkelenz neu aufgestellt : Fitness für Körper und Geist

Erkelenz Beim Seniorensport Erkelenz geht es längst nicht mehr nur darum, mit Sport die Geselligkeit zu pflegen.

Neue Wege mussten nun her, sagt sie, die mit Willi Schneider einen neuen Geschäftsführer und mit Wilfried Arndt ebenfalls einen neuen Kassierer mit an den Vorstandstisch des Vereins geholt hat. „Somit haben wir dem Seniorensport in unserer Stadt Erkelenz eine neue Basis verschafft“, betont Margret Claßen zufrieden.

Weit mehr als drei Jahrzehnte, fast sogar schon vier, ist sie also schon mitten im Vereinsgeschehen aktiv – und kann darum eine Menge erzählen. Die Vorsitzende erkennt einen Wandel, mit dem sich nicht nur der Seniorensport Erkelenz auseinandersetzen musste. „Damals war der Seniorensport Erkelenz zwar auch schon sportlich aktiv unterwegs, doch es ging ja eigentlich darum, Senioren vor die Tür zu holen, damit sie in geselliger Runde neue Kontakte aufbauen und pflegen konnten.“ Der Sport war dazu ein gutes Mittel zum Zweck.

Heute stellt sich der Verein und sein sportlicher Alltag anders da. „Ganz entscheidend festzustellen ist sicher, dass die ältere Generation von heute wesentlich fitter ist, als das in früheren Zeiten der Fall war. Wer heute als junger Ruheständler zu uns kommt, der sucht auch ganz bewusst die sportliche Aktivität, wobei der Leistungsgedanke keine große Rolle spielt. In damaligen Zeiten war es mehr die Gesellschaft anderer Menschen, die mehr im Mittelpunkt stand“, stellt Margret Claßen fest. Dies, so schickt sie jedoch direkt hinterher, bedeute allerdings nicht, dass der gesellige Aspekt in diesen Zeiten vollends ins Hintertreffen geraten ist. Im Gegenteil, denn Ausflüge wie Tages- oder Halbtagesfahrten sind stets gut nachgefragt – und das übrigens auch von Gästen des Erkelenzer Seniorensports.