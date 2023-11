Vorfall in Erkelenz Senior bei Lederjacken-Deal betrogen

(RP) Ein Senior aus Erkelenz ist am Dienstag wohl Opfer eines Betrügers geworden. Wie die Polizei mitteilt, sprach den Mann gegen 10 Uhr auf Höhe einer Apotheke auf der Kölner Straße ein Fremder an, der allerdings den Vornamen und die frühere Arbeitsstelle des Seniors kannte und sagte, dass er ihn von dort kenne. Der Unbekannte gab an, ein Ledergeschäft geerbt zu haben und dem 83-Jährigen daher drei Lederjacken sowie eine Handtasche schenken zu wollen. Der Erkelenzer folgte dem Mann zu seinem Auto und fuhr mit ihm nach Hause. Dort forderte der angebliche ehemalige Kollege dann einen hohen dreistelligen Betrag für die Lederwaren. Man einigte sich schließlich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Nach der Bezahlung fuhr der Verkäufer den alten Mann wieder zur Kölner Straße zurück und fuhr in Richtung Amtsgericht davon.