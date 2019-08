Umfrage im Kreis Heinsberg : Mehrheit der Rollifahrer für bewährte Fahrdienstregelung

Kreis Heinsberg Bundestagsabgeordneter Wilfried Oellers erfuhr bei Selbsthilfegruppe „Fahrdienst für Rollis“ von Sorgen um den Fortbestand der Fahrdienstregelung.

Und hier genau plagt die „Rollis“ die Sorge, dass es ab 1. Januar 2020 durch die Übernahme in die Trägerschaft des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) zu einer Veränderungsphase – im Klartext zu Kürzungen – kommen könnte. Einstimmiger Tenor der stark besuchten Gesprächsrunde von Rollstuhlfahren mit dem Merkzeichen „aG“ (außergewöhnliche Gehbehinderung): Die bisherige Fahrdienstregelung muss erhalten bleiben, um nicht die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben einzuschränken.

Dies war übrigens auch das Ergebnis einer Fragebogenaktion, die vom Kreis Heinsberg in den vergangenen Monaten gestartet worden war. Zu dieser Aktion musste es kommen, nachdem Landrat Stephan Pusch eine in einer Nacht- und Nebelaktion vom Sozialamt des Kreises Heinsberg Ende 2018 unter Zeitdruck durchgeführte Änderungsbefragung mit einem konsequenten Federstrich gestoppt hatte. Das neuerliche Votum, an dem vor wenigen Wochen 328 von 400 Befragten teilnahmen, hatte zum Ergebnis, dass betroffene „aG“-Fahrer sich zu fast 90 Prozent für die seit mehr als zwei Jahrzehnten bewährte Kilometer-Pauschalierung aussprachen. Die Auswertung dieser Befragung wird am 4. September auch Thema im Sozialausschuss des Kreises Heinsberg sein.