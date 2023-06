Vom 24. bis 26. Juni Sebastianusschützen feiern Kirmes in Immerath

Das Fest beginnt am Samstag, 26. Juni traditionell mit einer Festmesse im Kapellengarten. Anschließend treten die Schützen zum Errichten der Ehrenmaien an. Ab 20 Uhr findet der Königsball im Kaisersaal mit der Band Glenrock und DJ Zippy statt. Dabei werden die Majestäten den Königsball mit dem Königswalzer einleiten. Am Sonntag findet um 9 Uhr die erste Parade am Königshaus, Rurstraße, statt, bevor die Kranzniederlegung auf dem Friedhof mit Zapfenstreich beginnt. Nach einem Umzug laden die Schützen zum Frühschoppen in den Kaisersaal ein. Der Musikverein St. Josef Horst spielt dabei ein kleines Konzert. Der große Festumzug mit allen Freunden der Schützenbruderschaft beginnt um 16.30 Uhr am Königshaus. Der Schankwagen am Immerather Markt ist ab 15 Uhr offen. Am Markt findet später die große Musik- und Fahnenparade statt. Anschließend sind alle Gäste und Freunde zum zweiten Königsball in den Kaisersaal eingeladen. Musikalisch wird der Abend durch die Band Alife und DJ Zippy gestaltet. Der Königswalzer der Majestäten wird auch hier nicht fehlen.