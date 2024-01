Umbau in Erkelenz Schwarzer Adler ist fast fertig

Josef Viethen, Architekt und Bauherr in einer Person, hatte sich nicht vorgestellt, dass sich die Verwirklichung seines Bauprojekts „Schwarzer Adler“ so sehr in die Länge ziehen könnte. Nach der Baugenehmigung im März 2022 wird es rund zwei Jahre dauern, bis die Baumaßnahme, die sich jetzt endlich auf der Zielgeraden befindet, abgeschlossen ist. Dabei sind es nicht die erhöhten Kosten für Baumaterial, Fachkräftemangel oder gestiegene Zinsen, die zu unerwarteten Verzögerung bei dem unter Denkmalschutz stehenden Schwarzer Adler geführt haben. Es war auch nicht der Denkmalschutz für das Gebäude, der die Bauarbeiten ausbremste. „Die Bodendenkmalpflege hat im Bereich hinter dem Hauptgebäude an der Kirchstraße im Erdreich Entdeckungen gemacht, die zu einer Verzögerung von mindestens sechs Monaten geführt haben“, erklärt Viethen, der über den finanziellen Mehraufwand, den er als Bauherr leisten muss, erst gar nicht reden möchte.