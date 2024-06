Im Pastoratshof Schwanenberger laden zum Public Viewing ein

(cpas) Wer in Erkelenz am Freitag ab 21 Uhr das deutsche Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft gegen Schottland gemeinsam mit anderen verfolgen möchte, ist möglicherweise in Schwanenberg richtig aufgehoben. Denn auf dem Pastoratshof findet hier das einzige größere und öffentliche Public Viewing (abgesehen von Kneipen und Restaurants) im Stadtgebiet statt. Gemeinsame Ausrichter sind die evangelische Kirchengemeinde, der Turnverein und der Sportverein des Dorfs, mit logistischer Unterstützung der Schwanenberger Marktschänke.