Schützenfest in Immerath Sebastianusschützen feiern Kirmes

Der Sonntag beginnt um 9.15 Uhr mit der Parade an der Residenz des Jungkönigs (Am Kirchenkamp) und ziehen zum Zapfenstreich auf den Friedhof. Wie jedes Jahr findet danach der musikalische Frühschoppen mit dem Musikverein St. Josef Horst im Kaisersaal statt. Um 15.30 Uhr beginnt der Festzug mit befreundeten Schützenvereinen. Die Musikparade sowie die Parade der Schützengruppen werden gegen 16.15 Uhr am Königshaus (Freiheitstraße) stattfinden, bevor der Schützenzug am Kaisersaal endet. Um 19.40 Uhr treten die Schützen an der Königsresidenzl an und holen ihre Majestäten zum zweiten Königsball ab. Der Königsball mit der Band „Cramp“ beginnt um 20 Uhr.