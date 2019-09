Schützenfest in der Erkelenzer Innenstadt : Kranzniederlegung sowie Festzug mit Musik durch die Innenstadt

Die diesjährigen Repräsentanten der Erkelenzer Schützen sind König Christoph Stolzenberger mit seiner Frau Silvia. Foto: Emmerich

Erkelenz Die Erkelenzer Schützenbruderschaft „Unserer lieben Frau“ lädt zum Fest ein. Eine Neuerung wird für den Königsball in der Stadthalle angekündigt.

Traditionell feiern die Erkelenzer Schützen zur Burgkirmes ihr Patronatsfest. Die Namensgebung der Schützenbruderschaft „Unserer lieben Frau“ stammt von der Schutzpatronin Maria, der Gottesmutter. Das Schützenfest richtet sich daher nach dem Fest Mariä Geburt und findet wie die Burgkirmes am zweiten Wochenende im September statt.

Die diesjährigen Repräsentanten sind Schützenkönig Christoph Stolzenberger mit seiner Frau Silvia, Schützenprinz Sven Paulus mit seinen Ministerinnen Fabienne Brücken und Sandra Pisters sowie die Bezirksschülerprinzessin Abisha Veerasingham mit ihren Ministern Angelique Helpenstein und Ben Kleist.

Die Erkelenzer Schützen begleiten nicht nur den Umzug zur Eröffnung der Burgkirmes am Freitag, 6. September, sondern laden für Samstag, 7. September, zu einem eigenen umfangreichen Programm ein. Dazu gehört ab 16.30 Uhr ein Umzug zur Kirche St. Lambertus, in der ab 17 Uhr die Festmesse anlässlich des Patronatsfestes gefeiert wird. Daran schließt sich um 18 Uhr ein Festzug an, an dem Gastbruderschaften aus Golkrath, Gerderath, Matzerath, Hetzerath und Lövenich teilnehmen und der vom Städtischen Musikverein Erkelenz sowie Trommlercorps Gerderath begleitet wird.

Bestandteil des Festzuges ist um 18.15 Uhr, dass am Ehrenmal an der Westpromenade ein Kranz niedergelegt wird. Daran anschließend setzt sich der Zug wieder durch die Innenstadt und über dem Kirmesplatz in Bewegung. Die Paraden zu Ehren der Majestäten finden am Markt statt.

Ab 19.30 Uhr wird der Königsball in der Stadthalle am Franziskanerplatz gefeiert. An diesem Abend warten die Schützen mit einer Neuerung im Programm auf: Ab 22 Uhr heißt es „Let’s go Party“ mit DJ Sascha. Neben den üblichen Getränken werden auch Cocktails angeboten. Der Eintritt ist frei.

(RP)