Feierliche Übergabe Erkelenzer Schützen geben Standarte zurück

Traditionell reicht die Schützenbruderschaft des scheidenden Diözesankönigspaares zum Ende ihrer Regentschaft die Standarte der Diözese Aachen an ihre Nachfolger weiter. Das tun Christian und Veronika Helpenstein aus Erkelenz an diesem Freitag im Rahmen eines Festgottesdienste in St. Lambertus (19 Uhr). Die Standarte wandert dann weiter an die Bruderschaft des neuen Diözesankönigspaars, Florian und Linda Vaßen aus Kohlscheid.