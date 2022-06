Am Pfingstwochenende : Schützen aus Holzweiler feiern

Holzweiler Für die Zukunft hofft die Bruderschaft auf die Jugend. Das Fest findet vom 4. bis zum 7. Juni im Dorf statt. Bei der Planung kämpften die Akteure mit einigen Herausforderungen.

(RP) Einige Dörfer in der Region hatten in den vergangenen Wochen schon vorgelegt, nun ziehen am Pfingstwochenende auch die Schützen aus Holzweiler mit ihrem Schützenfest nach. Vom 4. bis zum 7. Juni wird dort gefeiert.

Los geht es am Samstag im Festzelt um 20 Uhr. Nach den Feierlichkeiten am Sonntagmorgen geht es abends weiter, am Montag steigt schließlich um 9.15 Uhr die Messe und anschließend die große Parade. Am Dienstag findet der Vogelschuss statt. König ist in diesem Jahr Hans Schürings mit Königin Hanneke Bertram, begleitet werden beide von den Ministerpaaren Georg und Heike Demary sowie Toni und Bettina von Wirth.