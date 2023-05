Familie aus Erkelenz in Sorge Unbekannte schießen fünf Mal auf Küchenfenster – während Familie schläft

Gerade erst hat Familie Dohmen aus dem Erkelenzer Ortsteil Gerderath zum vierten Mal Nachwuchs bekommen, vor dem denkmalgeschützten Haus auf der Genenderstraße, direkt gegenüber der Kirche, hängt noch die symbolische Wäscheleine mit Babykleidung. Seit Sonntag ist sie allerdings nicht mehr das einzige, das ins Auge springt, wenn man an dem Haus vorbeigeht. Vier Einschusslöcher in einem Streuradius von nur wenigen Zentimetern sind im Küchenfenster neben der Haustür zu sehen, ein weiteres Loch befindet sich im Fensterrahmen. „Zum Glück sind die Fenster doppelverglast. Sonst wären die Projektile in die Küche geflogen“, sagt Familienvater Georg Dohmen.