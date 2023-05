Erkelenzer Schülerinnen drehen für das Kino Premiere des Kurzfilms „Wie wir uns helfen“

Für das Vierer-Filmteam begann damit die Produktion und die Arbeit am Set. Gefilmt wurde bis Ende März mit einer digitalen Spiegelreflexkamera an verschiedenen Drehorten. So spielt eine Beerdigungsszene im Ziegelweiherpark. Für die Studentenwohnung im Film stellten die Eltern von Emily Wink ihr das Apartment des Hotels Rheinischer Hof zur Verfügung, dass dann entsprechend mit Requisiten ausgestattet wurde. Weitere Kulissen waren eine Badewanne in einem Hotelzimmer, ein Teich in Lövenich, ein Treppenhaus und gestellte Autofahrten vor einer Garage. Louisa Wolf kümmerte sich um die Kostüme, Emma Breitbach um die Technik.