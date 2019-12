Austausch mit Cusanern : Australier besuchen Erkelenz

Erkelenz Von einer Schule in Adelaide besteht seit mehr als zehn Jahren eine Freundschaft mit dem Cusanus-Gymnasium. Acht Schüler und zwei Lehrerinnen sind zu Gast.

Bis ins neue Jahr hinein besuchen acht Schüler aus Australien das Cusanus-Gymnasium in Erkelenz. Gleich am Anfang ihres Aufenthalts empfing sie Bürgermeister Peter Jansen auf der Burg, um ihnen die Stadt mit ihren Traditionen vorzustellen.

Die acht Jugendlichen besuchen das Woodcroft College im südaustralischen Adelaide, von wo aus sie mit ihren Lehrerinnen Elyse-Ann O’Malley und Naomi Belgrade am 10. Dezember losgereist waren. Seit 2007 besteht zwischen dieser Schule und dem Cuanus-Gymnasium ein Austausch, der sich im Frühjahr 2020 wieder mit einem Gegenbesuch fortsetzen soll. In Erkelenz werden die sechs jungen Frauen und zwei jungen Männer von ihren Gastfamilien sowie den betreuenden Lehrern Barbara Moldenhauer, Christiana Uerlings und Roxane Scheller betreut. Auf dem Programm stehen verschiedene Exkursionen nach Aachen, Köln, Maastricht, Amsterdam und Paris sowie viele weitere Unternehmungen mit den Gastfamilien – und natürlich die Teilnahme am deutschen Unterricht.