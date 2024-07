Projektwoche in Erkelenz Schüler üben Nachhaltigkeit

„You can change the world!“ – unter diesem Motto hat die Franziskusschule Erkelenz jetzt die Ergebnisse ihrer Projektwoche vorgestellt. Nach dem herzlichen Gesang des Kinderchors zur Begrüßung, ganz nach dem Motto der Schule „Gemeinschaft macht stark“, erklärten die Grundschüler, mit welchen Themen des Bereiches Nachhaltigkeit sie sich in der letzten Woche beschäftigt haben und was ihre Resultate sind.