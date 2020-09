Kombination aus Lernen und Erholung : Erkelenzer Schüler können in den Herbstferien nach England

Erkelenz Vom 11. bis 24. Oktober plant der deutsch-britische Schülerdienst aus Berlin eine Fahrt nach England. Lernen und Erholung stehen auf dem Plan. Infomaterial für Interessenten kann angefordert werden.

Der deutsch-britische Schülerdienst aus Berlin macht in den Herbstferien für elf- bis 17-jährige Schülerinnen und Schüler aus Erkelenz eine zweiwöchige Lern- und Erholungsreise mit Sprachkurs in Südost-England möglich. Die Fahrt findet vom 11. bis 24. Oktober statt. Untergebracht werden die Jungen und Mädchen in speziell ausgesuchten englischen Gastfamilien in der am Meer gelegenen Kleinstadt Westgate-on-Sea.