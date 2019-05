Kinder mit Projekten zum Thema „Unsere Erde“ : Kinderappell: pfleglich mit Erde umgehen

Alina (7) und Lana (7) sehen sich interessiert an, was die Mitschüler der Franziskus-Schule mit Gegenständen aus der Natur gebastelt haben. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz „Unsere Erde“ lautete der Titel der Projektwoche, mit der die Schüler der Franziskus-Schule beschäftigt waren. Am Präsentationstag zeigten die Kinder an beiden Schulstandorten beeindruckende Ergebnisse.

„Die Blumen freuen sich auf die Sonne und die Bienen freuen sich auf die Blumen.“ Christine hält einen Blumentopf, den sie zunächst bunt bemalt und anschließend bepflanzt hat, hoch und blickt dabei in Richtung des kleinen Insektenhotels, das sie gebaut hat. Die acht Jahre alte Zweitklässlerin der Franziskus-Schule am Standort Erkelenz erzählte den Besuchern ganz begeistert von der Projektwoche mit dem Titel „Unsere Erde“, die an beiden Schulstandorten, also in Erkelenz und in Houverath, stattfand und nun mit einem großen Präsentationstag, an dem viele Gäste kamen, schloss.

Ganz bewusst, so erklärte es Schulleiterin Hedwig Michalski zur Begrüßung der Gäste auf dem großen Schulhof, habe die Schule dieses Thema ausgewählt, es sei angelehnt an die Fridays-for-Future-Aktionen, die nachdrücklich und eben auch weltweit auf den Klimawandel aufmerksam machen. „Unsere Schülerinnen und Schüler haben sich im Verlauf der Projektwoche mit der Frage auseinandergesetzt, wie es um unsere Erde bestellt ist. 19 unterschiedliche Projektgruppen haben ganz unterschiedliche Arbeiten geleistet.“

INFO Projektwoche – großer Aufwand Eine Projektwoche auf die Beine zu stellen, bedeutet viel Aufwand. 19 unterschiedliche Projektgruppen haben Themenvielfalt bewiesen und gezeigt, was man zum Thema „Unsere Erde“ alles machen kann. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Nicht nur die Umwelt vor Ort, die Kinder der Franziskus-Schule haben sich auch mit den Ozeanen und dem Regenwald beschäftigt. www.franziskus-

schule-erkelenz.de

„Was summt denn da? – Ein Beitrag zur Erhaltung der Bienenvielfalt“, so lautete der Titel der Projektgruppe, in der Zweitklässlerin Christine spannende Fakten gelernt hat. Dass die Bienen, die Insekten überhaupt, Hilfe brauchen, um überleben zu können, hat bei den Kindern Arbeitseifer ausgelöst. Christines Fazit lautete: „Der Papa darf am Wochenende nicht den Rasen mähen.“

In einem weiteren Projekt ging es um „Natur mit allen Sinnen“. Hier zog Lehrerin Eva Corsten zunächst mit ihrer Projektgruppe los, um Naturmaterialien zu sammeln, um daraus große und kleine Kunstwerke entstehen zu lassen. Eigentlich hatte die Lehrerin bereits Ideen, was die Kinder basteln könnten. „Die Kinder brachten allerdings so gute eigene Ideen mit, auf die ich selbst nie gekommen wäre. Daher habe ich meine Pläne dann nicht verfolgt, sondern der Kreativität der Kinder freien Lauf gelassen“, sagte Eva Corsten. Auch sie staunte dann letztlich, was am Präsentationstag zum Vorschein kommen konnte. „Guck mal, wir haben kleine Schatztruhen gebaut und dekoriert“, freuten sich die Schüler über ihre Arbeiten. „Wir waren extra im Ziegelweiherpark und haben da gesammelt“, erklärten die Kinder stolz. Kleine Waldgeister, Traumfänger oder auch Schmuck zählten zu den tollen Ergebnissen.

An anderer Stelle wurde getanzt, wiederum anderswo ging es um die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft, und auch die Erde als winzigen Teil des Weltraums stellten die Kinder dar. Das und noch viel mehr waren beeindruckende Resultate, die die Kinder zeigten. Sie bekamen viel Applaus, während sich Schulleiterin Hedwig Michalski nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Eltern bedankte, die zum Gelingen des Schulfestes beigetragen hatten.