Erkelenzer Schüler engagieren sich : Weihnachtspost gegen Einsamkeit

Erkelenz Schülerinnen und Schüler der Europaschule, Realschule der Stadt Erkelenz, haben sich mit einem besonderen Schreibprojekt beschäftigt: Sie haben Weihnachtsgrüße für Menschen in Alten- und Pflegeheimen verfasst.

Auf ihre Schülerinnen und Schüler ist Silvia Rudig, die Leiterin der Europaschule, Realschule der Stadt Erkelenz, in diesen Tagen besonders stolz. Nicht nur, dass sie nach Kräften bemüht sind, den Schulstoff in einem mehr als verrückten Jahr zu stemmen, sie sorgen auch für eine gute Tat.

Weihnachtspost für einen Unbekannten – so lautete der Titel eines ganz besonderen Projekts: Die Europaschüler schreiben weihnachtliche Grüße an die Bewohner der Alten- und Pflegeheime im Erkelenzer Stadtgebiet. Beispiel Schülerin Nele: Konzentriert schrieb sie auf das weihnachtliche Briefpapier, sucht nach passenden Formulierungen für eine ihr unbekannte Person. Dem Adressaten bzw. der Adressatin möchte das Mädchen in dieser besonderen und für viele Menschen schwierigen Zeit viel Freude bereiten und die älteren Menschen wissen lassen, dass man an sie denkt. „Wir müssen alle zusammenhalten. Über Post freut sich jeder. Vor allem dann, wenn sie so unerwartet reinschneit wie unsere Weihnachtspost“, sagte Nele.