Konzert in der Leonhardskapelle Reiselustiger Schotte Simon Kempston kommt wieder nach Erkelenz

Simon Kempstons Songs leben stark von seinen Reiseeindrücken. Er erzählt darin von originellen Charakteren und speziellen Erlebnissen an den verschiedensten Orten. Abseits von gängigen Liebes- und Beziehungsgeschichten bezieht Kempston in seinen Liedern auch zu politischen und sozialen Themen deutlich Stellung. So verarbeitete er beispielsweise den Untergang der schottischen Autoindustrie, Konflikte in Osteuropa oder Eindrücke vom Tagebau Garzweiler.